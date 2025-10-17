La Corona si piega allo scandalo Epstein | il principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York

Un evento senza precedenti ha scosso la famiglia reale britannica. Il principe Andrea d’Inghilterra, fratello minore di re Carlo III, ha annunciato ufficialmente la rinuncia al suo titolo reale di duca di York e a tutti gli onori che gli erano stati conferiti. L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato diffuso da Buckingham Palace e rappresenta un ulteriore passo nel progressivo allontanamento del principe dalla vita pubblica, iniziato cinque anni fa. La decisione, come spiegato dallo stesso Andrea, è stata presa “ dopo averne discusso con il Re, con i miei familiari più stretti e con quelli più lontani “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

