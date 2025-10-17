La corona di Cagliostro

(Adnkronos) – Quest’anno Arte Zeta Studio porta a Lucca una novità assoluta: un’experience dedicata a Lupin III, di cui lo studio è licenziatario ufficiale Mediaset. Nel cuore dello stand prende vita , un percorso a ostacoli tra raggi laser, armature medievali e il ritratto del perfido Conte di Cagliostro. Il visitatore diventa protagonista: . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altri contenuti sullo stesso argomento

Garlasco, Lovati nei guai per Corona: “Mi ha tradito”. Milo Infante lo gela - L’avvocato, già difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è finito in una bufera che ha assunto ... Secondo libero.it

Fabrizio Corona, shock a ‘Falsissimo’: «Questi giocatori di Serie A sono omossessuali». Scoppia la polemica nel mondo LGBT - Fabrizio Corona torna all’attacco, questa volta strumentalizzando il tema dell’omosessualità nel calcio. Come scrive calcionews24.com

Fabrizio Corona SCATENATO contro Elodie: “Hai sco*ato la showgirl più famosa d'Italia”. Sui social indicano Belen, ma è lei? E lancia insinuazioni su ballerine dei ... - Nell’ultima puntata di Falsissimo, intitolata Falsissimo Pride, Fabrizio Corona avrebbe rivolto nuove dichiarazioni contro alcuni personaggi dello spettacolo, concentrandosi in particolare su Elodie. mowmag.com scrive