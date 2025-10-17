La consigliera regionale dem Francesca Lucchi a Salotto blu | Francesca Albanese? Divisiva ma va sostenuta

Cesenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ingegnera, già assessora a Cesena, Francesca Lucchi è attualmente consigliera regionale dell'Emilia Romagna per il Partito Democratico. Intervistata da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva che andrà in onda stasera alle 23 sul canale 99 del digitale terrestre, Lucchi si è espressa su. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

