La compagnia Societas presenta Contado i nuovi raduni d’arte e comunità al Teatro Comandini

“Contado” è il titolo del nuovo progetto di aperture pubbliche del Teatro Comandini di Cesena, ideato dalla Compagnia Societas con la coreografa e drammaturga Claudia Castellucci, la danzatrice Sissj Bassani e il fotografo e antropologo Pier Paolo Zimmermann. Il progetto raccoglie l’eredità del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it