La commissione parlamentare d' inchiesta sul lavoro | Territorio complesso manca il personale per i controlli

“Un territorio complicato e difficile, con problemi seri, ma in cui c'è la volontà di affrontarli. Questo è quello che emerge dal confronto con le istituzioni, la procura e le parti sociali. In molti denunciano la scarsità di personale e dunque l’impossibilità di fare controlli in modo. 🔗 Leggi su Latinatoday.it