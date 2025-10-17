La commedia umana distillata con l’ironia ricordando Francesco Recami
Se non ci fossero gli scrittori – e Francesco Recami, morto a 69 anni a Firenze, la sua città, era un vero scrittore – se non ci fossero i romanzieri non potremmo conoscere tanti aspetti della realtà, quella in cui siamo immersi in ogni istante ma che spesso non siamo capaci di comprendere e forse neanche di percepire, se non attraverso i libri. Recami ha costruito un mondo e lo ha fatto con. 🔗 Leggi su Feedpress.me
