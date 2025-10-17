C uneo, metà ottobre. Le montagne si stringono attorno alla città, mentre l’aria si fa più frizzante: è qui, nel cuore della Provincia Granda, che ogni anno s i celebra un rito collettivo fatto di sapori, racconti e memoria: la Fiera Nazionale del Marrone. Quest’anno, però, c’è qualcosa di più. Un riconoscimento che arriva da lontano, da oltreoceano: il New York Times ha inserito questa festa tra le 7 più deliziose d’Europa in autunno. Un elogio importante, ma che non stupisce chi conosce l’anima di questo evento. Castagne in tavola, tutte le proprietà e i benefici del frutto dell’autunno X Fiera del Marrone di Cuneo: tra le 7 feste più deliziose d’autunno del New York Times. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La città piemontese celebra questo weekend il marrone IGP e il New York Times inserisce la festa tra le sette esperienze autunnali imperdibili del continente. Perché vale la pena andarci almeno una volta