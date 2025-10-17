La Città del Cioccolato l’inaugurazione il 30 ottobre

Il conto alla rovescia è patito, tutto è pronto per l’inaugurazione: apre a Perugia la Città del Cioccolato. Sarà allestita negli spazi dell’ex mercato coperto, con il ’taglio del nastro’ giovedì 30 ottobre, alle 11. "Dopo un anno di intenso lavoro - dichiara Vasco Gargaglia, presidente del cda di Destinazione cioccolato nella nota – il fatidico giorno in cui potremo mostrare al pubblico il nostro progetto è finalmente alle porte. Il 30 ottobre sarà un giornata dedicata in esclusiva ai cittadini di Perugia che, previa prenotazione on line, possono da oggi assicurarsi il loro ingresso gratuito alla Città del Cioccolato, scegliendo tra le varie fasce orarie della giornata". 🔗 Leggi su Lanazione.it