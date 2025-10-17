La città dei beni comuni | laboratorio di idee per un approccio costruttivo

Reggiotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 ottobre a partire dalle 10 si terrà in piazza Orange l’iniziativa "La città dei beni comuni". Il laboratorio di idee promosso da Onda Orange è rivolto a tutti i cittadini reggini.L’idea alla base dell’evento è quella che la città di oggi non è più soltanto lo spazio fisico fatto di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

