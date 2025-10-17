La Chiesetta di Santa Maria dell’Assunta alla Vetta riapre le porte ai fedeli

Dopo otto anni di chiusura, la chiesetta di Santa Maria dell’Assunta in località Vetta, a San Pellegrino Terme, ha finalmente riaperto le porte ai fedeli, al termine dei lavori di restauro – iniziati nel settembre 2024 – che hanno messo in sicurezza sia il pavimento che il soffitto della chiesa. La ristrutturazione – a cura dell’architetto Valentina Gritti e della restauratrice Valeria Galizzi – e la riapertura della chiesetta sono stati al centro dei festeggiamenti di sabato 27 settembre. Costruita nel 1929 per permettere di partecipare alle funzioni domenicali le famiglie di Milano, Cremona e Bergamo che salivano con la funicolare (a pochi passi da qui) e a La Vetta soggiornavano, fu progettata dall’architetto Angelini e realizzata dal capomastro Donati. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

