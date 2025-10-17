La Cassazione conferma il carcere per la figlia e il genero di Totò Riina | sono accusati di estorsione aggravata
Custodia cautelare in carcere confermata per Maria Concetta Riina e il marito Antonino Ciavarello, la figlia e il genero del defunto boss di Cosa nostra Totò Riina. La Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal loro difensore, confermando così la decisione del Tribunale del Riesame di Firenze che aveva accolto il ricorso della Procura sulla necessità di custodia cautelare in carcere. I due sono indagati a Firenze per estorsione aggravata dal metodo mafioso e tentata estorsione, reati commessi in concorso ai danni di due imprenditori toscani. Secondo quanto emerso dalle indagini, Maria Concetta Riina e il marito hanno rivolto reiterate richieste di denaro, accompagnate da toni minacciosi e intimidatori tali da indurre almeno una delle vittime a cedere e consegnare loro una somma di denaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
