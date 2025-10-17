La casa come diritto di libertà per le donne vittime di violenza

Fondazione Asilo Mariuccia denuncia la povertà abitativa come ostacolo alla libertà delle donne vittime di violenza: il 68,4% non lascia l’aggressore per paura di restare senza casa. La povertà abitativa non inizia quando si perde una casa, ma quando si perde la libertà di viverla come un luogo sicuro. Quando la propria abitazione, da spazio intimo e protetto, diventa teatro della violenza, molte donne restano intrappolate in un circolo vizioso che le costringe al silenzio. Se denunciare è già difficile, farlo sapendo di non avere un luogo dove rifugiarsi lo è ancora di più. Secondo una ricerca di Women’s Aid, il 68,4% delle donne vittime di violenza domestica non lascia il proprio aggressore per il timore di non disporre di un alloggio sicuro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - La casa come diritto di libertà per le donne vittime di violenza

