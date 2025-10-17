La carica di Buscaglia | Siamo compatti vogliamo reagire dopo Brindisi

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo la battuta d’arresto in casa contro Brindisi, il Gruppo Lombardi Avellino Basket è pronta a voltare pagina e a ripartire con determinazione. Alla vigilia della sesta giornata del campionato di Serie A2, i biancoverdi affronteranno al PalaDelMauro la Reale Mutua Basket Torino di Paolo Moretti, formazione solida e in crescita. Coach Maurizio Buscaglia ha analizzato il momento della squadra, ponendo l’accento sulla compattezza del gruppo e sulla necessità di una pronta reazione. “La squadra è compatta, ed è la prima cosa importante. Dopo una partita così brutta come quella con Brindisi, serviva analizzare con lucidità la sconfitta: capire come è venuta, cosa non ha funzionato, ma anche cosa è andato bene. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

