La bomba senza timer per Ranucci le telecamere e i temi del nuovo Report | i sospetti sull’appostamento e l’indagine dell’Antimafia – Il video

È in corso un’indagine dell’antimafia sull’esplosione che alle 22 del 16 ottobre ha colpito le macchine di Sigfrido Ranucci e di sua figlia. I pm della Dia hanno aperto un fascicolo per danneggiamento aggravato da metodo mafioso. Dalle prime verifiche fatti dai carabinieri intervenuti, quello esploso di fronte alla casa del giornalista a Campo Ascolano sarebbe un ordigno rudimentale. Un chilo di esplosivo: polvere pirica, secondo i primi riscontri, lasciato con la miccia accesa tra due vasi di fronte all’abitazione. Dunque nessun timer né controllo a distanza, secondo i primi rilievi fatto sul posto. 🔗 Leggi su Open.online

