La bomba senza timer per Ranucci le telecamere e i temi del nuovo Report | i sospetti sull’appostamento e l’indagine dell’Antimafia – Il video

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in corso un’indagine dellantimafia sull’esplosione che alle 22 del 16 ottobre ha colpito le macchine di Sigfrido Ranucci e di sua figlia. I pm della Dia hanno aperto un fascicolo per danneggiamento aggravato da metodo mafioso. Dalle prime verifiche fatti dai carabinieri intervenuti, quello esploso di fronte alla casa del giornalista a Campo Ascolano sarebbe un ordigno rudimentale. Un chilo di esplosivo: polvere pirica, secondo i primi riscontri, lasciato con la miccia accesa tra due vasi di fronte all’abitazione. Dunque nessun timer né controllo a distanza, secondo i primi rilievi fatto sul posto. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

bomba senza timer ranucciLa bomba senza timer per Ranucci, le telecamere e i temi del nuovo Report: i sospetti sull’appostamento e l’indagine dell’Antimafia – Il video - Si tratterebbe di un ordigno rudimentale, lasciato tra due vasi con la miccia accesa. Lo riporta open.online

bomba senza timer ranucciLa bomba sotto casa di Sigfrido Ranucci aveva un chilo di esplosivo e non aveva un timer - Un ordigno rudimentale con un chilo di esplosivo e senza timer: cosa sappiamo sulla bomba esplosa sotto casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia ... Da virgilio.it

bomba senza timer ranucciLe indagini sulla bomba sotto casa di Ranucci, a Pomezia: la polvere pirica, la miccia, l'unica telecamera (a 50 metri di distanza) e l'ipotesi di un «appostamento» - La bomba confezionata con più di un chilo di polvere pirica. roma.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Bomba Senza Timer Ranucci