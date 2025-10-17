La bellezza è di famiglia | la sorella minore di Mrs Clooney incanta alla prima del film Jay Kelly con capelli principeschi
I beauty look di Amal Clooney sono sempre sinonimo di classe, oltre che altamente ispirazionali. Ma questa volta i riflettori hanno cambiato direzione. Alla prima londinese del film Jay Kelly, pellicola che ha per protagonista il one and only George Clooney, i flash hanno illuminato Tala Alamuddin, l’affascinante sorella minore di Mrs. Clooney. Amal Clooney, il suo abito color cioccolato è la lezione di stile dell’autunno X Tala Alamuddin, sorella di Amal: bellezza e charme da vendere. La sua bellezza naturale, esaltata da uno styling capelli tutto onde e da un makeup in nuance calde, hanno reso Tala la grande, indiscussa protagonista della serata. 🔗 Leggi su Iodonna.it
