La Bce compra titoli francesi Era un sospetto ora è certo | la Lagarde tutela il suo Paese

Sette anni fa Draghi bloccava l’acquisto dei nostri Btp per un 2,4% di deficit, facendo lievitare lo spread. Parigi viaggia sul 5-6%, ma Francoforte acquista solo i suoi bond. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Bce compra titoli francesi. Era un sospetto, ora è certo: la Lagarde tutela il suo Paese

