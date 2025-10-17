La Bce compra titoli francesi Era un sospetto ora è certo | la Lagarde tutela il suo Paese

Laverita.info | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sette anni fa Draghi bloccava l’acquisto dei nostri Btp per un 2,4% di deficit, facendo lievitare lo spread. Parigi viaggia sul 5-6%, ma Francoforte acquista solo i suoi bond. 🔗 Leggi su Laverita.info

la bce compra titoli francesi era un sospetto ora 232 certo la lagarde tutela il suo paese

© Laverita.info - La Bce compra titoli francesi. Era un sospetto, ora è certo: la Lagarde tutela il suo Paese

Altre letture consigliate

bce compra titoli francesiCAOS FRANCIA/ “L’euro è a rischio, la Bce deve intervenire” - Fa bene il Governo italiano a essere prudente sulla Legge di bilancio ... Riporta ilsussidiario.net

Bce: si rafforza convergenza sullo spread tra Italia e Francia - Tra inizio giugno e i primi giorni di settembre "i rendimenti dei titoli di Stato francesi sono aumentati di 20 punti base, raggiungendo il 3,5 per cento, circa. Lo riporta notizie.tiscali.it

Lagarde difende la Francia come non aveva fatto con l’Italia. Sui tassi la Bce resta aperta a un altro taglio - La presidente Christine Lagarde ha sottolineato al termine del consiglio direttivo che la Bce valuterà i dati ... Da milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Bce Compra Titoli Francesi