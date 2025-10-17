La battaglia per la sanità | Umbertide difende il suo Pronto soccorso

Il sindaco di Umbertide, Luca Carizia ha incontrato il direttore generale dell’Usl Umbria 1, Emanuele Ciotti, per discutere della possibile chiusura notturna del Pronto soccorso dell’ospedale.Dopo il confronto con l’Azienda sanitaria, il sindaco Carizia ha sottolineato l’impegno costante. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

