La babysitter che sventa una rapina con il judo | Senza la bimba l’avrei scassato di mazzate

Open.online | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una babysitter di 22 anni, studentessa fuorisede dell’ Università Statale di Milano, ha messo ko un aspirante ladro. Con il judo. Il malvivente aveva puntato un ciondolo dorato a forma di dracma, moneta greca che ritrae la civetta, della ragazza. L’ha aggredita davanti alla scuola Martin Luther King in piazza Santa Maria Nascente al QT8. Mentre lei seguiva una bimba di un anno e attendeva l’uscita del fratellino. Il Judo. Mariarita ha praticato judo agonistico nelle palestre di Bari fin da bambina. «A un certo punto mi sono qualificata per la nazionale. Ma ho rinunciato per studiare filosofia. Gli allenatori me ne hanno dette un po’, ma è andata così» dice. 🔗 Leggi su Open.online

