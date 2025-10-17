Kory Russell muore a 100 metri dal traguardo della Mezza Maratona | Ha dato tutto sé stesso
Tragedia nella Royal Parks Half Marathon di Londra, con un partecipante deceduto proprio nel finale. Era molto conosciuto nella metropoli britannica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Kory Russell muore a 100 metri dal traguardo della Mezza Maratona: “Ha dato tutto sé stesso” - Kory Russell ce l’aveva quasi fatta e già pregustava l’emozione di tagliare il traguardo finale della Royal Parks Half Marathon. Segnala fanpage.it