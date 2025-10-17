Koopmeiners cambia nuovamente ruolo | Tudor le prova tutte per farlo rinascere Ecco come può giocare l’olandese in Como Juve

Koopmeiners cambia nuovamente ruolo: gli aggiornamenti sulla possibile posizione dell’olandese in Como Juve. Un’idea che nasce dall’emergenza, una soluzione tattica che potrebbe trasformarsi in una svolta. Per la delicata trasferta di Serie A di domenica contro il Como, l’allenatore della Juventus, Igor Tudor, sta seriamente valutando un cambio di modulo, con il passaggio al 3-5-2. Una mossa che aprirebbe a uno scenario inedito a centrocampo, con un ruolo a sorpresa per Teun Koopmeiners. La riflessione del tecnico croato, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nasce da un doppio fattore: la necessità di trovare maggiore equilibrio e un imprevisto legato ai rientri dalle nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Koopmeiners cambia nuovamente ruolo: Tudor le prova tutte per farlo rinascere. Ecco come può giocare l’olandese in Como Juve

