Inter News 24 Koné Inter, le ultime sul futuro del centrocampista francese della Roma che è stato al centro degli interessi di calciomercato dei nerazzurri. Il match tra Roma e Inter di domani sarà anche l'occasione per tornare a parlare di Manu Koné, centrocampista francese classe 2001 che la società nerazzurra aveva seguito con grande interesse nell'ultima estate di mercato. Come ricordato da Tuttosport, il giocatore era stato tra i profili valutati da Beppe Marotta e Piero Ausilio per rinforzare la mediana, ma l'operazione non si è concretizzata per i costi elevati e le priorità di bilancio.

© Internews24.com - Koné Inter, il francese resta un grande obiettivo per il futuro: l’idea per convincere la Roma