Kim Kardashian trasforma Skims in un impero beauty | Sarà una bomba

Kim Kardashian non si ferma mai. Dopo essersi dedicata al concetto di shapewear e aver fatto impazzire il web con ogni singolo drop di Skims, la regina del marketing digitale ha confermato quello che tutti sospettavano: sta per arrivare Skims Beauty. E, parola sua, “sarà una cosa enorme”. Arriva Skims Beauty di Kim Kardashian e (pare) sarà una cosa enorme. Durante la sua ospitata al podcast Call Her Daddy, Kim ha lasciato cadere l’annuncio con la nonchalance di chi sa perfettamente di avere Internet ai suoi piedi. “La cosa che mi entusiasma di più è Skims Beauty,” ha detto, aggiungendo un “sarà una bomba” che suona già come il nuovo mantra del suo impero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

