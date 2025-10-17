Kim Kardashian | Kanye West non vede i nostri figli da due mesi

Intervistata in un podcast Kim Kardashian ha rotto il silenzio sulla sua relazione con Kanye West definendola tossica. Ha poi svelato in che rapporti sono lui ed i suoi 4 figli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Kim Kardashian: “Kanye West non vede i nostri figli da due mesi”

L'imprenditrice e influencer ha raccontato ai microfoni del podcast "Call Her Daddy" della sua relazione con il rapper Kanye West, conclusa nel 2022. La tossicità del loro rapporto ha portato Kardashian a prendere la via del divorzio, anche per proteggere i lor

Kim Kardashian contro Kanye West: «Mi controllava, mi fece buttare i miei vestiti. Con il mio nuovo fidanzato le cose sono cam...

Kim Kardashian: «Quello con Kanye West è stato un rapporto tossico, non mi sentivo al sicuro. Ho dovuto salvarmi per essere una madre migliore. Lui non vede i figli da due mesi» - Ospite del podcast "Call Her Daddy", l'influencer e imprenditrice ha parlato delle difficoltà vissute durante il matrimonio con il rapper, con cui è stata sposata dal 2014 al 2022 ... msn.com scrive

Kim Kardashian: «Kanye West non vede i figli da due mesi» - L’influencer e imprenditrice, ospite di un noto podcast, ha raccontato la sua ex relazione tossica con il rapper e la difficile co- Secondo vanityfair.it

Kim Kardashian rivela il rapporto con l'ex marito Kanye West: "Regalava le Lamborghini ai suoi amici" - Kim Kardashian è recentemente comparsa nell'ultimo episodio di un noto podcast americano, scioccando il pubblico con dettagli mai rivelati sul rapporto con l'ex marito Kanye West, padre dei suoi quatt ... Riporta corrieredellumbria.it