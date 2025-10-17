Kim Juve sirene turche per il difensore del Bayern Monaco | spunta una certezza in vista della prossima sessione di calciomercato Novità

Kim Juve, sirene turche per il difensore del Bayern Monaco: le ultime novità sul futuro dell’ex Napoli. Il Fenerbahçe si prepara a un mercato da protagonista e la Juventus osserva con grande attenzione, e un po’ di preoccupazione. Se l’interesse del club turco per Sergej Milinkovic-Savic è una notizia che complica i piani per il centrocampo, un’altra suggestione che arriva da Istanbul rischia di far saltare un altro potenziale colpo, questa volta in difesa: Kim Min-jae. Il club turco ha grandi ambizioni e il suo presidente ha annunciato un mercato invernale da protagonista per rinforzare la squadra in tutti i reparti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

