Killer alla guida
Più di un morto al giorno nel 2024, oltre 106 feriti per un totale di 383 vittim e e 38.969 persone in condizioni spesso gravissime in un anno, in crescita rispetto ai 377 e 38.028 del 2023. Il bilancio di una "piccola" e dimenticata guerra in un angolo sperduto del mondo secondo Medici senza frontiere? No, vittime della strada in Lombardia secondo Aci e Istat. “Chiunque è in grado di vedere - spiega Aci Bergamo - quante sono le infrazioni che avvengono, le distrazioni da telefonini e simili che continuano con leggerezza colpevole da parte di troppi conducenti, la segnaletica ignorata, la velocità, gli abusi con l’ alcol, e l’ assunzione di droghe ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
