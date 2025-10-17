Kevin Federline | Britney Spers consumava cocaina mentre era incinta o allattava i nostri figli

Nuove pesantissime rivelazioni emergono dal libro nel quale Kevin Federline racconterà per la prima volta la sua vita accanto a Britney Spears, popstar dalla quale ha avuto due figli. La cantante è stata accusata di avere fatto regolante uso di droga perfino durante le gravidanza. Ma Spers nega ogni colpa: ha sempre dichiarato di non avere mai assunto stupefacenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

