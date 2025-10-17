Kevin Costner | la causa per molestie sul set di Horizon 2 non verrà annullata

Il divo ha perso il primo round: la sua richiesta di annullare la causa intentata contro di lui da un stuntwoman è stata respinta. Battuta d'arresto per Kevin Costner. La richiesta del divo di respingere la causa per molestie intentata da una stuntwoman di Horizon 2 è stata respinta. Il processo, dunque, si terrà. A maggio, Devyn LaBella ha fatto causa a Costner e alla produzione sostenendo di essere stata costretta a girare una scena di stupro senza preavviso e senza la presenza di un coordinatore dell'intimità, in violazione delle regole SAG-AFTRA. L'avvocato di Costner, Marty Singer, ha cercato di archiviare la causa ai sensi della legge anti-SLAPP della California, che mira a proteggere la libertà di parola da contenziosi frivoli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

