Kessie torna in Serie A a gennaio | Milan tradito
Calciomercato: spunta un’ipotesi Kessie in serie A che fa tremare i tifosi rossoneri, un ritorno che avrebbe il sapore del tradimento. Anche se la sessione estiva si è chiusa da settimane, il calciomercato continua a muoversi sottotraccia. Le società, soprattutto quelle più ambiziose, non smettono mai di pianificare, di studiare soluzioni e di tenere d’occhio giocatori pronti a diventare occasioni invernali. Infatti, nonostante molti club abbiano completato le proprie rose, c’è ancora chi non si sente davvero soddisfatto e continua a lavorare per rafforzarsi in vista della seconda parte di stagione. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Juve, i fari tornano ad accendersi su Kessie: ma l’ex Milan deve abbassarsi lo stipendio. Sarebbe il giusto rinforzo per i bianconeri? Uno scudetto con il Milan di Pioli, la breve avventura al Barcellona, l’esperienza in Arabia Saudita, la Coppa d’Africa con - facebook.com Vai su Facebook
La Juve torna a pensare a Kessie: ma l'ex Milan deve abbassarsi lo stipendio - X Vai su X
Juventus su Franck Kessié: trattativa fiume per gennaio - Juventus interessata a Franck Kessié, centrocampista ex Milan oggi all’Al- Scrive newsmondo.it
Kessiè torna in Serie A con lo scambio: giocherà in Champions - Uno dei centrocampisti più dominanti di quello che fu il Milan vincente poi di Pioli nel 2022, Franck Kessiè, può fare ritorno in Serie A. Riporta calciomercato24.com
Kessié Juventus opzione sempre viva: i bianconeri vogliono provare così a riportarlo in Italia a gennaio! Rivelazione sul mercato bianconero - Kessié Juventus, il suo nome accostato di nuovo ai bianconeri: il centrocampista vorrebbe tornare in Italia, ma l’ingaggio frena ogni trattativa Un nome che torna ciclicamente, una suggestione di merc ... Si legge su juventusnews24.com