Kenya polizia spara sulla folla allo stadio di Nairobi
La polizia keniota ha sparato sulla folla radunatasi presso lo stadio Kasarani a Nairobi, per rendere omaggio alla salma dell'ex primo ministro e storico leader dell'opposizione Raila Odinga. La tensione è salita quando in molti hanno tentato di entrare nel padiglione riservato alle autorità. Per disperderli, gli agenti hanno iniziato a sparare e a lanciare gas lacrimogeni. Un numero imprecisato di persone è rimasto ferito nella fuga precipitosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
