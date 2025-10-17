Kenya polizia spara sulla folla allo stadio di Nairobi

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia keniota ha sparato sulla folla radunatasi presso lo stadio Kasarani a Nairobi, per rendere omaggio alla salma dell'ex primo ministro e storico leader dell'opposizione Raila Odinga. La tensione è salita quando in molti hanno tentato di entrare nel padiglione riservato alle autorità. Per disperderli, gli agenti hanno iniziato a sparare e a lanciare gas lacrimogeni. Un numero imprecisato di persone è rimasto ferito nella fuga precipitosa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

kenya polizia spara sulla folla allo stadio di nairobi

© Tgcom24.mediaset.it - Kenya, polizia spara sulla folla allo stadio di Nairobi

Approfondisci con queste news

kenya polizia spara follaKenya, polizia spara sulla folla allo stadio di Nairobi - La polizia keniota ha sparato sulla folla radunatasi presso lo stadio Kasarani a Nairobi, per rendere omaggio alla salma dell’ex primo ministro e storico ... Secondo msn.com

kenya polizia spara follaKenya, caos per il rimpatrio della salma dell’ex leader d’opposizione Raila Odinga: polizia spara sulla folla - Giornata di guerriglia urbana a Nairobi per il rientro del corpo dell'ex leader dell'opposizione morto in India ... Scrive ilfattoquotidiano.it

kenya polizia spara follaA Nairobi, in Kenya, almeno due persone sono state uccise dalla polizia durante una veglia per lo storico leader dell’opposizione Raila Odinga - A Nairobi, in Kenya, almeno due persone sono state uccise da colpi di pistola sparati dalla polizia durante la veglia per Raila Odinga, storico leader dell’opposizione molto apprezzato morto mercoledì ... Segnala ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Kenya Polizia Spara Folla