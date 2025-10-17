Keanu Reeves costretto a cambiare nome a inizio carriera | Benvenuti a Hollywood
Quando si è trasferito a Los Angeles in cerca di fortuna, la prima cosa che il manager del divo ha voluto fare è fargli cambiare nome, per fortuna solo per poco tempo. Anche Keanu Reeves è stato costretto a piegarsi alle regole di Hollywood, per fortuna solo provvisoriamente. C'è stato un tempo in cui, mentre cercava di sfondare a Hollywood, il suo manager l'ha spinto a cambiare nome non era Keanu Reeves, come ha rivelato nel corso del podcast New Heights. "Ero a Toronto, in Canada, e poi ho trovato un manager che viveva a Los Angeles" ha ricordato. "A 20 anni sono andato in macchina a Los Angeles. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
