Kawasaki Z650 S 2026 | evoluzione della specie

La naked di media cilindrata aggiunge la variante S nella propria gamma: altezza sella personalizzabile, design aggressivo, connettività allo smartphone e tre colorazioni tra cui scegliere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kawasaki Z650 S 2026: evoluzione della specie

News recenti che potrebbero piacerti

Veicoli consegnati | Settimana dal 06/10 al 12/10 Anche questa settimana tanti mezzi sono tornati su strada dopo essere passati dalle nostre mani ? Kawasaki Z500 ? Kawasaki Z650 ? Ducati Hypermotard 950 ? KTM Duke 890R ? Voge Valico - facebook.com Vai su Facebook

Kawasaki Z650 S 2026: più tecnologia ed ergonomia per la naked media giapponese - Display TFT da 4,3, controllo di trazione KTRC di serie e un'ergonomia rivista oltre che uno stile ancora più cura ... Secondo moto.it

Confermati motore e ciclistica. Rivista la posizione di guida e si può avere in optional il cambio elettronico - Kawasaki Z650 S 2026: look grintoso e più tecnologia per la nuova nuda entry level di Akashi. Segnala motorbox.com

Kawasaki: ecco una Z650 tutta nuova! - Kawasaki alza il livello della sua media cilindrata con la Z650 S: più muscoli, più tecnologia e un look che non passa inosservato ... Scrive dueruote.it