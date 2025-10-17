Kawasaki Z650 S 2026 | evoluzione della specie

Gazzetta.it | 17 ott 2025

La naked di media cilindrata aggiunge la variante S nella propria gamma: altezza sella personalizzabile, design aggressivo, connettività allo smartphone e tre colorazioni tra cui scegliere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

kawasaki z650 s 2026 evoluzione della specie

© Gazzetta.it - Kawasaki Z650 S 2026: evoluzione della specie

