Kate Middleton & Rajwa di Giordania | principesse che amano le onde

Non solo Kate Middleton: le onde tra i capelli sono una vera passione royal, come dimostrano le ultime uscite pubbliche di Rajwa di Giordania, che a Windsor, insieme al marito, ha incontrato i principi del Galles, e Meghan Markle, che in occasione di un evento pubblico a New York ha messo da parte il suo sempre chic chignon basso per una soluzione dinamica e insolita. Kate Middleton, principessa delle onde. Le onde di Kate Middleton restano un must. La principessa del Galles le abbina a capelli lunghi portati sciolti sulle spalle ( ora in una tonalità bionda .), da sempre il suo styling preferito. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Kate Middleton & Rajwa di Giordania: principesse che amano le onde

