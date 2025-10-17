Kate Middleton e William sono stati costretti a rifiutare il primo incarico ufficiale che è stato offerto a Louis, il loro terzo figlio. Il bambino ha compiuto 7 anni lo scorso aprile ed è davvero troppo piccolo per assumersi certe responsabilità. Kate Middleton, l’ultima passione del piccolo Louis. L’offerta a Louis è arrivata dopo che Kate Middleton aveva raccontato l’ultima passione di suo figlio Louis, l’unico dei suoi bambini che non ha ancora accompagnato i genitori in un viaggio di Stato intercontinentale. La Principessa del Galles, che ha accolto questa settimana al castello di Windsor Rajwa e Hussein di Giordania, aveva svelato la passione tutta a autunnale del Principino, quando aveva incontrato un gruppo di scout ai Frogmore Gardens insieme a Melania Trump. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, costretta a rifiutare il primo ruolo ufficiale di suo figlio Louis