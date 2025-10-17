Kane vuole vendicare il dolore della Coppa del Mondo nel 2026

2025-10-16 18:55:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Harry Kane ha promesso di cancellare il dolore del suo crepacuore alla Coppa del Mondo e di portare l’Inghilterra alla gloria al torneo della prossima estate. Il capitano dell’Inghilterra ha segnato una doppietta nella vittoria per 5-0 sulla Lettonia, suggellando la qualificazione ai Mondiali del 2026 in Nord America. Il risultato garantisce che il 32enne avrà un’altra opportunità sul più grande palcoscenico del calcio, quattro anni dopo il rigore sbagliato contro la Francia nei quarti di finale del 2022 – un momento che è rimasto a lungo nella sua mente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com