Un avvio complicato a Manchester Joshua Zirkzee, l’olandese classe 2001 arrivato al Manchester United dal Bologna per 42,5 milioni in estate 2025, sta vivendo un momento di stallo. Ruben Amorim, tecnico dei Red Devils, lo ha tenuto nonostante le richieste di cessione, ma Zirkzee ha collezionato solo minuti sporadici, con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Zirkzee torna nel mirino?