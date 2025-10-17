Juventus Women sconfitta amara col Bayern
Prestazione di alto livello nonostante il ko La Juventus Women ha affrontato il Bayern Monaco nella seconda giornata della UEFA Women’s Champions League il 16 ottobre 2025, cedendo 2-1 al 95’ in una trasferta che ha lasciato l’amaro in bocca. Dopo la vittoria all’esordio contro il Benfica, le bianconere di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondisci con queste news
#JuventusWomen probabilmente defraudata al 96° dal gol vittoria del Bayern, senza chiara evidenza che il pallone sia entrato (non c'è glt). #Canzi furioso. Bayern dominante nel 1°t, più volte vicino al raddoppio (pari di #Schatzer), ma 2t° equilibrato. Peccato! - X Vai su X
Bayern-Juventus Women, diretta Champions: orario e dove vederla in tv e streaming - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Women, Canzi: "Felice della prestazione, però mi dispiace per quanto accaduto all'ultimo minuto. Non c'è la certezza che la palla sia entrata" - L'allenatore della Juventus Women Massimiliano Canzi ha commentato l'amara sconfitta contro il Bayern Monaco nella seconda giornata della League ... Scrive tuttojuve.com
Women's Champions League, Bayern Monaco-Juventus 2-1. Beffa in extra time: gol e highlights - Un gol contestato in pieno recupero decide la sfida di Champions. Segnala torinotoday.it
Gol fantasma e niente goal-line: la beffa del Bayern sulla Juve fa discutere la Women’s Champions - La tecnologia arriverà solo in finale: rabbia del tecnico Canzi e bianconere ko ... Da msn.com