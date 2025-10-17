Juventus Women sconfitta amara col Bayern

Ilprimatonazionale.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prestazione di alto livello nonostante il ko La Juventus Women ha affrontato il Bayern Monaco nella seconda giornata della UEFA Women’s Champions League il 16 ottobre 2025, cedendo 2-1 al 95’ in una trasferta che ha lasciato l’amaro in bocca. Dopo la vittoria all’esordio contro il Benfica, le bianconere di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

