Juventus Women il gol fantasma è un giallo | le ‘tre spiegazioni’ dell’arbitro e la rabbia del club

di Mauro Munno Juventus Women, il gol fantasma è un giallo: l’arbitro avrebbe dato 3 spiegazioni diverse. Come Frappart ha motivato la decisione al club. Non scema la rabbia in casa Juventus Women all’indomani della sconfitta in Champions League sul campo del Bayern Monaco: la partita è stata decisa da una rete in pieno recupero di Schuller, convalidata al minuto 96 dopo la verifica del VAR. La Goal Line Technology in UWCL c’è soltanto nella finale e questo è il peccato originale. Al centro del contendere il più classico dei gol fantasma: Harviken respinge il pallone nei pressi della linea ma – da nessuna immagine a disposizione di media e VAR – si può determinare con evidenza che il pallone l’abbia varcata del tutto, o meno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

