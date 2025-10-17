Juventus tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per le partite contro Roma Napoli e Benfica | i Member potranno usufruire di tariffe speciali I dettagli
Juventus, tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per le partite di dicembre e gennaio dei bianconeri: i dettagli. Di seguito il comunicato del club bianconero per i biglietti delle importanti partite che si giocheranno allo Stadiuma tra dicembre e gennaio. I mesi di dicembre e gennaio saranno ricchi di appuntamenti di prestigio per la Juventus che ospiterà all’ Allianz Stadium la Roma e il Napoli in Serie A e il Benfica in Champions League. Preparati, dunque, alle varie fasi di vendita e trova il posto migliore all’Allianz Stadium! Le fasi di vendita dei biglietti per tutti e tre i match all’Allianz Stadium partiranno oggi, venerdì 17 ottobre, con i Member che potranno usufruire di tariffe speciali a loro dedicate, con risparmi fino a 50 euro per biglietto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
