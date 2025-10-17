Juventus tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per le partite contro Roma Napoli e Benfica | i Member potranno usufruire di tariffe speciali I dettagli

Juventus, tutto quello che c’è da sapere sui biglietti per le partite di dicembre e gennaio dei bianconeri: i dettagli. Di seguito il comunicato del club bianconero per i biglietti delle importanti partite che si giocheranno allo Stadiuma tra dicembre e gennaio. I mesi di  dicembre  e  gennaio  saranno ricchi di appuntamenti di prestigio per la  Juventus  che ospiterà all’ Allianz Stadium  la  Roma  e il  Napoli  in Serie A e il  Benfica  in Champions League. Preparati, dunque, alle varie fasi di  vendita  e trova il  posto migliore  all’Allianz Stadium! Le fasi di vendita dei biglietti per tutti e tre i match all’Allianz Stadium partiranno oggi,  venerdì 17 ottobre, con i  Member  che potranno usufruire di tariffe speciali a loro dedicate, con  risparmi  fino a 50 euro per biglietto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

