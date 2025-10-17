Juventus | Tudor valuta il 3-5-2 contro il Como

Una svolta tattica Igor Tudor, tecnico della Juventus, sta preparando la sfida contro il Como del 19 ottobre 2025 con una possibile novità: il passaggio al 3-5-2, sperimentato contro il Milan il 5 ottobre. Dopo 22 minuti di difficoltà, con la squadra in affanno e schiacciata dai rossoneri, Igor Tudor L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Tudor valuta il 3-5-2 contro il Como

