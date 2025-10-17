Juventus sotto indagine UEFA per il Fair Play Finanziario cosa rischia
La UEFA ha aperto un procedimento nei confronti della Juventus per una potenziale violazione delle regole sul Fair Play Finanziario. La notizia emerge dalla relazione annuale del club al 30 giugno 2025, presentata in vista dell’assemblea dei soci di novembre. Il procedimento riguarda il parametro della Football Earning Rule, che misura la sostenibilità economica delle società calcistiche europee nel triennio 20222023 – 20242025. Il procedimento UEFA. La Juventus ha comunicato di aver ricevuto, il 18 settembre 2025, la notifica di apertura del procedimento da parte della UEFA, come avviene per le società che partecipano alle competizioni europee. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
