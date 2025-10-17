Juventus quanto è costato l’addio di Giuntoli? Buonuscita da 850mila euro per l’ex DS | tutte le cifre ufficiali
Juventus, i conti della rivoluzione dirigenziale: Giuntoli il più pagato con oltre 3 milioni lordi, comprensivi di buonuscita e bonus futuri. Una sola stagione, un addio costoso. La rivoluzione dirigenziale bianconera ha avuto un prezzo, e le cifre, emerse dalla Relazione sulla Remunerazione del club, raccontano nel dettaglio quanto è costata la separazione da Cristiano Giuntoli. L’ex Managing Director, arrivato tra grandi aspettative nell’estate del 2024, è stato il dirigente più pagato della passata stagione, con un pacchetto d’uscita a dir poco sostanzioso. I dati ufficiali, pubblicati dal club, fotografano un anno di transizione, culminato con l’insediamento di Damien Comolli come nuovo uomo forte dell’area sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
