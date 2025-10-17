Juventus | Paolo De Paola e i dubbi sul riassetto societario
Critiche al riassetto Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport, ha espresso dubbi sul riassetto societario della Juventus durante Maracanà su TMW Radio il 17 ottobre 2025. “Tanti rumors intorno alla Juve, un riassetto che la spinge in un limbo come l’era Cobolli-Blanc”, ha detto, criticando la gestione attuale. De L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
