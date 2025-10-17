Juventus, finita la sosta inizia un ciclo terribile: Como, Real Madrid e Lazio in una settimana. Tudor cerca i tre punti che mancano da settembre. L’ora della verità è suonata. Dopo una sosta per le nazionali che ha portato più preoccupazioni che sollievi, la Juventus si rituffa sul campionato con un’urgenza assoluta: tornare a vincere. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, l’ultimo successo dei bianconeri risale a più di un mese fa, al 13 settembre, nella notte della rimonta contro l’Inter. Da allora, solo pareggi e qualche fantasma di troppo. La squadra di Igor Tudor è attesa da un vero e proprio tour de force, un trittico di trasferte che dirà molto sul futuro della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, l’ora della verità è arrivata: tre trasferte per ritrovare la vittoria e scacciare la pareggite. L’analisi