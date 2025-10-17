Juventus l’ex Hernanes si racconta a Soccermagazine
Dopo i primi anni trascorsi nel suo Brasile, Hernanes ha lasciato un segno importante in Serie A vestendo le maglie di Lazio, Inter e Juventus. Ancora oggi l’ex centrocampista, da qualche mese opinionista di DAZN, segue con molta attenzione le vicende del calcio italiano. Hernanes ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Soccermagazine pronunciandosi sulle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'ex centrocampista di Juventus, Lazio e Inter Hernanes si esprime così sulla lotta Scudetto. Siete d'accordo? Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #Hern - facebook.com Vai su Facebook
Hernanes su De Bruyne: "È QUASI UN PROBLEMA" Queste le parole dell'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus a "Vamos!" su DAZN in merito all'inserimento del belga nel gruppo azzurro "Non vedo un Napoli migliorato con KDB": COSA NE PENS - X Vai su X