Juventus l’ex Hernanes si racconta a Soccermagazine

Ilprimatonazionale.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i primi anni trascorsi nel suo Brasile,  Hernanes  ha lasciato un segno importante in Serie A vestendo le maglie di Lazio, Inter e Juventus. Ancora oggi l’ex centrocampista, da qualche mese opinionista di DAZN, segue con molta attenzione le vicende del calcio italiano. Hernanes ha rilasciato  un’intervista in esclusiva a Soccermagazine  pronunciandosi sulle L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

