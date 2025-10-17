Juventus Kelly si racconta Detto subito di sì alla Juventus

Kelly e il trasferimento alla Juventus Il difensore bianconero Lloyd Kelly si è raccontato nel podcast, come pubblicato dai canali social della Juventus. Kelly ha parlato del suo trasferimento alla Juventus: “ Non me lo aspettavo  perché in quel momento, anche se non giocavo molto al Newcastle, ero comunque uno dei senatori L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

