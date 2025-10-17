Juventus indagine UEFA | cosa rischiano i bianconeri
Il comunicato La Uefa ha aperto un procedimento per possibile sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario nel triennio che va dal 20222023 al 20242025. Questo il comunicato del club bianconero: “Con riferimento al parametro della Football Earning Rule, in data 18 settembre, come d’uso in situazioni analoghe per le società partecipanti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
