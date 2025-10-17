Juventus il rientro di Bremer slitta al 2026?

Il rientro di Bremer potrebbe slittare: si guarda sul mercato Brutte notizie per Gleison Bremer. Secondo Gazzetta dello Sport, le stime per il rientro del difensore brasiliano indicano che il suo rientro in campo è previsto tra la fine del 2025 e l’inizio del nuovo anno, privando così la Juventus L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il rientro di Bremer slitta al 2026?

