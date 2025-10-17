Juventus Erdem Pirlo non voleva Ronaldo e Dybala

Un feeling mai nato Il feeling tra Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo alla Juventus non è mai nato. L’ex allenatore bianconero, in panchina per una stagione dal 2020 al 2021, ha avuto il portoghese nell’ultimo anno alla Juventus. Per l’ex centrocampista CR7 non era adatto al suo modulo e i L'articolo Juventus, Erdem “Pirlo non voleva Ronaldo e Dybala” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Erdem “Pirlo non voleva Ronaldo e Dybala”

