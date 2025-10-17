Juventus ecco quanto ha pagato il club per la buonuscita di Giuntoli

Calcionews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Dalla relazione finanziaria emergono i costi legati alla dirigenza Spenti i riflettori dopo la separazione dalla Juventus, il nome di Cristiano Giuntoli torna d’attualità grazie alla pubblicazione della relazione finanziaria del club bianconero, che fa luce sui dettagli economici del suo addio e sulla struttura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

juventus ecco quanto ha pagato il club per la buonuscita di giuntoli

© Calcionews24.com - Juventus, ecco quanto ha pagato il club per la buonuscita di Giuntoli

Altre letture consigliate

juventus ha pagato clubStipendi Juventus: quanto ha risparmiato il club bianconero rispetto alla stagione precedente. Emerge un dato molto significativo! Le cifre - Stipendi Juventus: quanto han risparmiato i bianconeri rispetto all’anno passato. Scrive juventusnews24.com

juventus ha pagato clubJuventus sotto indagine UEFA per il Fair Play Finanziario, cosa rischia - La UEFA apre un’indagine sulla Juventus per una possibile violazione del Fair Play Finanziario. Da quifinanza.it

Juventus, Uefa apre procedimento per Fair Play Finanziario - Cosa rischia il club bianconero - Tether aumenta le azioni - UEFA mette sotto analisi i conti della Juventus: si valuta un possibile sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario. Secondo affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Juventus Ha Pagato Club