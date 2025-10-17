Juventus ecco quanto ha pagato il club per la buonuscita di Giuntoli
. Dalla relazione finanziaria emergono i costi legati alla dirigenza Spenti i riflettori dopo la separazione dalla Juventus, il nome di Cristiano Giuntoli torna d’attualità grazie alla pubblicazione della relazione finanziaria del club bianconero, che fa luce sui dettagli economici del suo addio e sulla struttura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juve, aut aut a Koopmeiners: o svolti o va via. Pagato 60 milioni all’Atalanta, in un anno il valore dell’olandese si è dimezzato. E se non uscirà dal tunnerl, verrà ceduto. Anche a costo di rimetterci una montagna di euro #juventus #Koopmeiners #mercato #tud - facebook.com Vai su Facebook
?Primavera, Inter-Juventus 1-3 Marcatori: Kukulis (I), Finocchiaro (J), Rizzo (J), Merola (J) Si sapeva che la Primavera di quest'anno avrebbe pagato la promozione in Under 23 di quasi tutti i campioni d'Italia dell'anno scorso. Ma la squadra è molto lontan - X Vai su X
Stipendi Juventus: quanto ha risparmiato il club bianconero rispetto alla stagione precedente. Emerge un dato molto significativo! Le cifre - Stipendi Juventus: quanto han risparmiato i bianconeri rispetto all’anno passato. Scrive juventusnews24.com
Juventus sotto indagine UEFA per il Fair Play Finanziario, cosa rischia - La UEFA apre un’indagine sulla Juventus per una possibile violazione del Fair Play Finanziario. Da quifinanza.it
Juventus, Uefa apre procedimento per Fair Play Finanziario - Cosa rischia il club bianconero - Tether aumenta le azioni - UEFA mette sotto analisi i conti della Juventus: si valuta un possibile sforamento dei criteri del Fair Play Finanziario. Secondo affaritaliani.it