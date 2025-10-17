Juventus apre la vendita di biglietti per tre match casalinghi
Un invito ai tifosi La Juventus apre la vendita libera dei biglietti per tre match casalinghi, come annunciato il 17 ottobre 2025 tramite il suo account ufficiale su X. Le partite in programma allo Stadium sono contro il Cagliari (29 novembre, ore 18:00), l’Udinese (2 dicembre, ore 21:00) in Serie L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Uefa apre un'inchiesta sui conti della Juventus! Sotto la lente d'ingrandimento il Fair Play Finanziario - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, l’Uefa apre un procedimento: «Potenziale violazione del fair play finanziario» https://ilsole24ore.com/art/juventus-l-uefa-apre-procedimento-potenziale-violazione-fair-play-finanziario-AHkeECDD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&u - X Vai su X
Biglietti Real Madrid-Juventus: prezzi e modalità d'acquisto - Juventus 22 ottobre 2025 – Non manca molto alla 3^ giornata di Champions League della Juventus che si disputerà al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid. Da fantacalcio.it
Lazio - Juventus, al via a vendita dei biglietti - TUTTE LE INFO - La Lazio ha reso note attraverso il suo sito ufficiale le modalità di vendita dei biglietti per la gara contro la Juventus che ... Riporta noibiancocelesti.com
Lo Juventus Stadium sta diventando il crocevia del grande rugby: venduti oltre ventimila biglietti per Italia-Sudafrica - Dopo aver accolto lo scorso anno i leggendari All Blacks, lo Juventus Stadium è pronto a ospitare un nuovo appuntamento con il grande rugby internazionale. Secondo tuttojuve.com